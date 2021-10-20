Россиянке Сидорковой отказали в визе США. Её сезон в W Series завершён досрочно

Российская гонщица Ирина Сидоркова не сможет принять участия в двух финальных этапах серии W Series, которые пройдут в ближайшие выходные на «Трассе Америк» в Остине. Сидоркова так и не сумела получить визу США и таким образом досрочно завершила сезон-2021.



«Ну, вот и всё, мои гонки закончились! В визе в США мне отказано. Сначала на собеседовании в посольстве США в Омане, а потом, когда W Series, F1 и офис конгрессмена Маккола от штата Техас до последнего момента пытались решить этот вопрос (спасибо им за это огромное). У Госдепа нет уверенности, «что моё посещение США будет временным».



Такое впервые в моей жизни и гоночной карьере. Меня лишили гонок и возможности бороться за хорошее место и призовые, которые я планировала вложить в свои тренировки.



Хочу в заключение только ещё раз сказать — я гонщик из России и горжусь этим! Буду продолжать, чего бы это ни стоило!» — написала Сидоркова в своём «инстаграме».