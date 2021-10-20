Воспитанник «Альпин» Кристиан Лундгор подписал многолетний контракт в IndyCar

Участник молодёжной программы команды Формулы-1 «Альпин» Кристиан Лундгор переходит в IndyCar. Датcкий гонщик поставил подпись под многолетним контрактом с командой Rahal Letterman Lanigan Racing. Напомним, сейчас Кристиан продолжает выступать в Формуле-2.
Ранее Лундгор уже дебютировал в IndyCar, проведя одну гонку на дорожной версии трассы в Индианаполисе. Пилот добился четвёртой строчки в квалификации, завершив гонку на 12-м месте.
«Я счастлив присоединиться к Rahal Letterman Lanigan Racing в серии IndyCar и спасибо всем за то, что мне удалось собрать все факторы и подписать контракт. Меня ждёт совершенно новый вызов. Однако я быстро учусь, так что меня ждёт отличный опыт. Пока не жду от себя грандиозных успехов – хочу работать и получать удовольствие от гонок, а результаты, надеюсь, постепенно придут», — цитирует гонщика официальный сайт команды Rahal Letterman Lanigan Racing.
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