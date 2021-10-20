Опубликованы финансовые обороты и прибыль «Мерседеса», «Ред Булл» и других команд Ф-1

Портал RaceFans изучил финансовую документацию за 2020 год семи команд Формулы-1, которые расположены в Великобритании и обязаны публиковать отчётность в соответствии с британским законодательством.



Общий оборот «Мерседеса» составил € 421 млн, что на три процента ниже, чем в 2019 году. Прибыль составила € 16 млн, что на 7% меньше, чем годом ранее. Число сотрудников в 2020 году выросло с 1016 человек до 1063.



В Red Bull Technologies — основной структуре «Ред Булл» — число сотрудников также выросло: с 866 до 934 человек. С учётом сотрудников, приписанных непосредственно к австрийской команде Ф-1, штат вырос до 993 людей. Выручка RBT составила € 367 млн, прибыль — € 65 млн. В обоих случаях это на 7% меньше, чем в 2019 году.



Оборот «Альпин» упал на 11% — до € 185 млн, прибыль — на 60%, до € 9,5 млн. Число сотрудников при этом выросло с 743 до 778. Оборот «Хааса» упал со € 132 млн до 90, прибыль осталась на уровне € 9,5 млн.



Что касается «Уильямса», то точных данных нет из-за смены собственника и делистинга акций, однако известно, что число сотрудников команды выросло с 644 до 675. Пока нет и полноценной отчётности «Астон Мартин», но в конце 2020 года сообщалось, что число сотрудников команды Ф-1 выросло с 407 до 479 человек.