Хельмут Марко: у Ньюи было несколько переломов и травма головы, с лечением помог Экклстоун

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, как бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун помог с лечением технического директора «быков» Эдриана Ньюи. Напомним, функционер перенёс несколько операций после аварии, в которую он попал на велосипеде.



«Ситуация была очень сложной, ведь Эдриан получил несколько переломов и травму головы. К счастью, тогда в Хорватии как раз находился Берни Экклстоун, у которого есть тесные связи с местными властями. Он сделал так, чтобы Эдриан сразу получил самую лучшую медицинскую помощь, а также организовал транспортировку Эдриана домой в Великобританию», — приводит слова Марко F-1 Insider.



Ранее в «Ред Булл» рассказали, как вернувшийся Эдриан Ньюи сразу нашёл проблемы с настройками.