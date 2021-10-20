Формула-1 опубликовала версию ливрей болидов в стиле команд НБА

Официальный аккаунт Формулы-1 в «Инстаграме» опубликовал версию ливрей болидов в стиле команд Национальной баскетбольной ассоциации. Акция проведена в рамках благотворительного сотрудничества Формулы-1 и НБА.

Посмотреть фото можно в официальном аккаунте Формулы-1 в «Инстаграме».

Также в рамках акции перед Гран-при США в гоночных паддоках будет создана специальная баскетбольная площадка, где гонщики всех команд будут соревноваться в умении забрасывать мяч в корзину. Каждый пилот получит десять попыток, давать советы будут звёзды НБА. Победитель конкурса выиграет денежный приз в $ 20 тыс., который сможет перевести на благотворительные цели по своему усмотрению.



Ранее в «Ред Булл» и «Альфа Таури» показали болиды на Гран-при США с брендингом Acura.