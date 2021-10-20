«Жаль, что у Кими в последние годы не было конкурентной машины». Грожан — о Райкконене

Известный гонщик Ромен Грожан поделился воспоминаниями о совместных выступлениях с Кими Райкконеном за «Лотус».



«Общение с Кими всегда было кратким, не таким, как его карьера. Но он всегда был максимально открытым. Мы могли искренне говорить обо всём – и это здорово.



Помню, когда в «Лотусе» подтвердили мой контракт, Кими сразу прислал смс: «Рад за тебя, пусть между нами не будет никакой фигни, скоро увидимся».



В этом весь Кими. Сразу к делу, без долгих слов. Он просто хотел гоняться и получать удовольствие от борьбы – этим я восхищаюсь. Жаль, что в последние годы у него не было конкурентной машины, он мог добиться куда большего. Но Райкконен – один из величайших гонщиков последних двадцати лет», — цитирует Грожана PlanetF1.