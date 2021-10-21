Риккардо — про мечту о титуле: не хочу, чтобы моё счастье определялось только результатом

Гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо рассказал, как изменился за последние годы. Пилот отметил, что не будет считать свою карьеру провальной, если он так и не станет чемпионом Формулы-1.



«Было время, когда я очень остро ощущал горечь от неудач и у меня в голове возникали мысли вроде: «Я должен был уже выиграть титул к этому моменту, отстой, где же я повернул не туда. Теперь же, не знаю почему, меня такие мысли не посещают. Я по-прежнему хочу побеждать и мечтаю стать чемпионом. Но легко приму любой результат, если при этом буду понимать, что оставил всего себя на трассе.



Если я проведу в «Макларене» пять лет, за которые, например, мы не сможем выиграть титул — я не хочу считать эти пять лет провальными. Ведь пять лет – это долгий срок.



Возможно, у меня действительно поменялся образ мышления. Не поймите неправильно, это не сделало меня мягче, не снизило мотивацию. Но я хочу получать удовольствие от гонок и не хочу, чтобы счастье определялось только результатом», — цитирует Риккардо Autosport.