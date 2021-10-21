Ромен Грожан: мне придётся жить с постоянной болью

Бывший гонщик Формулы-1, пилот IndyCar Ромен Грожан рассказал о последствиях аварии, случившейся на Гран-при Бахрейна 2020 года.
«Правая рука на сто процентов в порядке, но нужно наносить солнцезащитный крем, когда я выхожу на улицу. Левая пострадала сильнее. В ноябре 2021-го и январе 2022 года меня вновь ждёт пересадка кожи. Однако состояние как до аварии не будет никогда. Боль не сильная, но постоянная, и с этим придётся жить.
Я могу играть с детьми, могу управлять машиной, я живу нормальной жизнью. Есть некоторые ограничения, но в 95 процентах случаев последствия ожогов не мешают. На самом деле рука выглядит хуже, чем есть», — приводит слова Ромена Грожана Essentially Sports со ссылкой на подкаст In the Fast Lane.
Напомним, во время аварии в Бахрейне болид Грожана врезался в отбойник на скорости около 200 км/ч. При этом произошло возгорание топлива, из-за чего начался сильный пожар. Грожан почти полминуты находился в самом центре возгорания, но сумел самостоятельно выбраться из болида. Жизнь гонщику спасла не только ловкость, но и система «гало», без которой у него не было бы шансов выжить.
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