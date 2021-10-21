Макс Ферстаппен рассказал о своём отношении к овалам в IndyCar

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о своём отношении к IndyCar.
«Мне нравится смотреть IndyCar. Конечно, он отличается от Формулы-1, но, думаю, это интересный чемпионат и мне нравится наблюдать за ним со стороны. Со своей стороны счастлив участвовать в Формуле-1, в том числе и потому, что я не большой поклонник овалов. Уличные и дорожные трассы хороши, но нет, мне никогда не нравились гонки по овальным трассам. Там слишком велик риск аварии.
Конечно, в Формуле-1 тоже есть риск при столкновении с определёнными стенами на скорости более 350 км/ч, в этом мало удовольствия, но в IndyCar этот риск выше, есть много примеров, когда всё заканчивалось не лучшим образом и пилот получал травмы. Что до меня, то я люблю смотреть этот чемпионат. Уважаю пилотов из IndyCar, но счастлив, что являюсь пилотом Формулы-1», — приводит слова Ферстаппена NBC Sports.
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