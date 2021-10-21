Глок: Мазепина не обязательно отстранять, но какие-то последствия должны быть

Бывший пилот Формулы-1 Тимо Глок изменил своё мнение по поводу российского гонщика команды «Хаас» Никиты Мазепина. Ранее он заявлял, что его следует жёстче наказывать за агрессивную езду — вплоть до отстранения от гонок.
«Мазепина не обязательно отстранять, но какие-то последствия должны быть, возможно какой-то штраф. Мы имеет дело с огромной скорость и это нельзя недооценивать. Если кто-то подъезжает сзади – как в Сочи, когда у Юки Цуноды была открыта DRS, ты не должен в последний момент смещаться в сторону. Из-за таких манёвров соперник может взлететь в воздух. Таких случаев не дожно происходить в Формуле-1», — цитирует Глока Speedweek.
В общем зачёте пилотов Формулы-1 Никита Мазепин находится на последнем месте. Пока в его активе ни одного очка. Возглавляет зачёт гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. На счету Льюиса 246,5 очка.
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