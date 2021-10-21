Формула-1 назовёт Ферстаппена самым популярным гонщиком, Хэмилтон — лишь третий

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен будет назван самым популярным гонщиком 2021 года по версии болельщиков, сообщает Daily Mail. По информации источника, объявление произойдёт уже сегодня, 21 октября.



Второе место по итогам опроса фанатов занял пилот «Макларена» Ландо Норрис, третье – представитель «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.



«Это довольно удивительно, учитывая семь титулов Льюиса и тот факт, что Ферстаппен никогда не выигрывал титул, а Ландо Норрис — даже гонку», — цитирует издание неназванный источник.



Макс Ферстаппен за шесть гонок до конца сезона занимает первую позицию в личном зачёте, опережая Льюиса Хэмилтона на шесть очков. Ландо Норрис идёт на четвёртой позиции в чемпионате, уступая Ферстаппену 117,5 очков.