Формула-1. Гран-при США. Третья тренировка. Онлайн-трансляция
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Сегодня, 23 октября, на стационарном автодроме «Трасса Америк» в Остине состоится третья свободная практика 17-го этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2021 — Гран-при США. Начало тренировки запланировано на 21:00 по московскому времени.
После 16-го этапа сезона-2021 Формулы-1 в чемпионате мира лидирует голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин — четвёртый в истории россиянин, выступающий в Формуле-1, — пока не набрал ни одного очка и занимает 21-ю позицию.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию третьей тренировки. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой гиперссылке:
Формула-1. Гран-при США. Онлайн-трансляция третьей практики
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