Гран-при Австралии могут перенести из Мельбурна в другой город

Власти Сиднея, являющегося самым большим городом Австралии, рассматривают возможность проводить у себя Гран-при Австралии. Напомним, с 1996 года гонка проводится в Мельбурне, но в последние два сезона Гран-при Австралии отменяли из-за коронавирусных ограничений.

Как сообщает Motorsportweek со ссылкой на телеканал Seven Network, правительство Южного Уэльса, куда входит Сидней, рассчитывает перехватить Гран-при Австралии у Мельбурна, как только у него истечёт действующий контракт, рассчитанный до 2025 года.

В Сиднее уже есть стационарный автодром, где раньше проходили гонки A1 Grand Prix, но городские власти склоняются к строительству новой трассы, которая проходила бы на фоне знаковых городских пейзажей.