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Мазепин объяснил, почему у Хэмилтона больше шансов на чемпионство, чем у Ферстаппена

Мазепин объяснил, почему у Хэмилтона больше шансов на чемпионство, чем у Ферстаппена
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Российский гонщик команды Формулы-1 «Хаас» Никита Мазепин, почему в одном из интервью назвал пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона фаворитом чемпионской гонки.

«Это было шуточное интервью, так что я не придавал своим ответам большого значения. Я лично уважаю всех на трассе одинаково и считаю, что победить должен сильнейший. Зачастую в гонках сильнейший — это самый опытный пилот, который знает, как выжать максимум из каждого этапа, даже если машина не самая сильная. Поэтому мне кажется, что у Льюиса есть преимущество, потому что он фантастически стабильный гонщик. Но и Макс показал себя в этом году с очень сильной стороны», — рассказал Мазепин в интервью с российскими журналистами перед Гран-при США.

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