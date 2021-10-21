«Феррари» потеряла звание самой популярной команды Формулы-1

Nielsen и Motorsport Network провели крупнейший опрос болельщиков в истории Формулы-1. В опросе принимали участие поклонники спорта из 187 стран, всего было опрошено более 167 тысяч человек. Респондентам предлагали ответить сразу на несколько вопросов.
Самой популярной командой неожиданно стал «Макларен», получивший 29,5% голосов. «Феррари», которая долгие годы была лидером подобных опросов, набрала 17,9% голосов и опустилась на третье место, уступив и «Ред Буллу» (19,8%). «Мерседес» занял четвёртую строчку (11,9%).
Самым популярным пилотом стал выступающий за «Ред Булл» Макс Ферстаппен (14,4%), которому отдавали голоса преимущественно респонденты возрастом до 32 лет. Вторым стал пилот «Макларена» Ландо Норрис (13,7%), за которого голосовали преимущественно женщины. На третьей позиции оказался Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».
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