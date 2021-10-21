Спринт-квалификации не нашли поддержки у болельщиков Формулы-1

Nielsen и Motorsport Network провели крупнейший опрос болельщиков в истории Формулы-1. В опросе принимали участие поклонники спорта из 187 стран, всего было опрошено более 167 тысяч человек. Одной из главных тем опроса были разнообразные нововведения в Формулу-1, уже действующие или теоретические.



Любопытно, что формат спринт-квалификаций не нашёл большой поддержки у болельщиков — только 6,7% респондентов согласились с тем, что спринт-квалификации увеличили зрелищность. Чуть больше поддержки нашли идеи расширения команд до трёх гонщиков (7,7%) и возвращение дозаправок (9,3%).



Второе место по популярности (38,5%) получила идея разрешить нескольких поставщиков шин. 39,5% поклонников Формулы-1 считают, что «пилотам нужно разрешить гоняться без вмешательства извне, за исключением опасного вождения».

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