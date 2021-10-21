В «Хаасе» ответили, считают ли угрозой появление в Формуле-1 второй команды из США

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер ответил на вопрос журналистов, является ли для его команды возможной угрозой потенциальное появление в Формуле-1 второго коллектива из Америки. Считается, что инвесторы во главе с Майклом Андретти близки к покупке контрольного пакета акций «Заубера».
«Я не вижу ни в ком угрозы. У нас нет никаких проблем, откуда бы ни была команда. Но мы не используем американский рынок, рынок спонсоров так, как нам следует, а иначе у нас на болиде было бы больше американского. Никто не стучится в нашу дверь с большим спонсорским пакетом, приговаривая „вот что мы собираемся сделать, потому что мы американцы“ или „вот почему мы собираемся поддержать американского гонщика“. В этой игре нет никакой магии, и чтобы ни произошло, это сильно ничего не изменит.
Я пару раз общался с Майклом, но не в последнее время, если честно. Не знаю, что пытается сделать Майкл. В американских гонках все всех знают, так что, возможно, были какие-то обсуждения, но, вероятно, они были не такими конкретными, как вы думаете», — приводит слова Штайнера Crash.
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