Феттель получит штраф на Гран-при США за замену мотора

Немецкий гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель рассказал, что получит штраф на стартовой решётке Гран-при США Формулы-1 на «Трассе Америк» в Остине. Четырёхкратный чемпион мира не уточнил, какие именно новые компоненты силовой установки будут установлены на его болид, однако в любом случае Феттель потеряет на решётке не менее 10 позиций. Ранее за перебор элементов силовых установок уже получили штрафы оба пилота заводской команды «Мерседеса».



«Нам просто нужно посмотреть, где мы окажемся на стартовой решётке и что мы можем сделать. Однако здесь реально обгонять. Так что это хорошая трасса для [штрафа за двигатель]. Надеюсь, мы сможем сказать своё слово в воскресенье», — приводит слова Феттеля Formule1.