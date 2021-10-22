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«Смайлы ещё никогда не были такими точными». Даниэль Риккардо предстал в образе ковбоя

«Смайлы ещё никогда не были такими точными». Даниэль Риккардо предстал в образе ковбоя
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Пилот команды «Формулы-1» Даниэль Риккардо предстал перед фотографами в новом образе. Накануне Гран-при США гонщик примерил на себя костюм с элементами ковбойской одежды.

«Смайлы ещё никогда не были такими точными», — написали в официальном аккаунте «Макларена» в «Инстаграме», сопроводив сообщением смайлом ковбоя.

Посмотреть фото можно в официальном аккаунте «Макларена» в «Инстаграме».

После 16-го этапа сезона-2021 Формулы-1 в чемпионате мира лидирует голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Риккардо идёт на восьмой строчке. Российский гонщик американской команды «Хаас» Никита Мазепин — четвёртый в истории россиянин, выступающий в Формуле-1, — пока не набрал ни одного очка и занимает в общем зачёте 21-ю позицию.

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