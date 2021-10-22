Расселл и Норрис представили оригинальные шлемы, в которых выступят на Гран-при США. Фото

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл, гонщик «Макларена» Ландо Норрис показали обновлённый дизайн шлемов, в которых они выступят на Гран-при США. Этап в Остине пройдёт с 22 по 24 октября. Соответствующие фотографии они разместили на своих официальных страницах в «Инстаграме».

Шлем Расселла:

Фото можно посмотреть на странице Джорджа Расселла в «Инстаграме».

Шлем Норриса:

Фото можно посмотреть на странице Ландо Норриса в «Инстаграме».

В общем зачёте пилотов «Королевских гонок» Расселл занимает 15-е место, имея на счету 16 очков. Норрис на 4-й позиции. В его активе 145 баллов. Возглавляет рейтинг голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл». На его счету 262,5 балла.

Ранее стало известно, что немецкий гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель на Гран-при США получит штраф за замену мотора.