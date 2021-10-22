«Дело не в новых деталях». Боттас объяснил, что позволило «Мерседесу» заметно прибавить

Финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился мыслями о прогрессе, достигнутом «Мерседесом» в последних гонках.



«Если оглянуться на начало сезона и сравнить с тем, что есть сейчас, то станет очевидным, что управляемость болидом стала намного лучше. Я думаю, что самые большие проблемы, которые у нас были с машиной, заключались в том, что задней части не хватало стабильности и в целом не было надлежащего сцепления с трассой.



В последнее время мне кажется, что мы смогли немного улучшить балансировку машины. Действительно есть ощущение, что она стала немного стабильнее и более управляема. Добиться этого удалось благодаря работе над автомобилем, а не внедрению новых деталей. В середине или даже в начале сезона у нас были некоторые новинки, но в последнее время их не было. Мы просто поработали над настройкой, балансом и повышением управляемости», — приводит слова Боттаса RaceFans.

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