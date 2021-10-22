Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Экклстоун оценил вероятность покупки Андретти команды Формулы-1

Экклстоун оценил вероятность покупки Андретти команды Формулы-1
Комментарии

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун высказался о возможном приобретении экс-чемпионом «Королевских гонок» Майклом Андретти команды Ф-1.

«Я сомневаюсь, что с Андретти будет заключена эта сделка. Швейцария — не самое идеальное место для Формулы-1. Британцы в общем-то не очень и хотят туда приезжать, а если и приезжают, то довольно быстро уезжают», — приводит словf Экклстоуна GrandPX.news.

Сообщалось, что представители Андретти близки к тому, чтобы заполучить контрольный пакет акций «Заубера» в размере 80%. Сумма сделки может составить € 350 млн. В настоящий момент «Заубером» владеет фирма Longbow Finance.

Ранее стало известно, что новость о сделке не будет объявлена во время Гран-при США, как предполагалось прежде. Переговоры о приобретении команды состоятся несколько позже.

Новость по теме
В «Хаасе» ответили, считают ли угрозой появление в Формуле-1 второй команды из США
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021