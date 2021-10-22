Экклстоун оценил вероятность покупки Андретти команды Формулы-1

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун высказался о возможном приобретении экс-чемпионом «Королевских гонок» Майклом Андретти команды Ф-1.
«Я сомневаюсь, что с Андретти будет заключена эта сделка. Швейцария — не самое идеальное место для Формулы-1. Британцы в общем-то не очень и хотят туда приезжать, а если и приезжают, то довольно быстро уезжают», — приводит словf Экклстоуна GrandPX.news.
Сообщалось, что представители Андретти близки к тому, чтобы заполучить контрольный пакет акций «Заубера» в размере 80%. Сумма сделки может составить € 350 млн. В настоящий момент «Заубером» владеет фирма Longbow Finance.
Ранее стало известно, что новость о сделке не будет объявлена во время Гран-при США, как предполагалось прежде. Переговоры о приобретении команды состоятся несколько позже.
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