«Что за идиот?» Перес и Шумахер столкнулись на тренировке Гран-при США. Видео

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик с видеозаписью инцидента, случившегося на первой пятничной тренировке Гран-при США на автодроме «Трасса Америк» в Остине. В конце сессии трассу не поделили мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес и немецкий гонщик «Хааса» Мик Шумахер. Перес ехал быстрее Шумахера и думал, что оппонент его пропускает, однако немца не предупредили по радио о приближающемся сопернике. В итоге два гонщика начали одновременно входить в поворот и Перес ударил болид «Хааса», отправив его в разворот. По радио Серхио сказал: «Что за идиот, он не смотрит в свои зеркала».

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «твиттере» Формулы-1.