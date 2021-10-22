Ферстаппен назвал Хэмилтона идиотом после борьбы на тренировке Гран-при США

Лидеры чемпионата Формулы-1, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен и гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сошлись в борьбе во время второй тренировки Гран-при США.



Британский пилот атаковал Ферстаппена на выходе из последнего поворота, проехал с ним бок о бок по стартовой прямой, практически не оставив места голландцу, а затем вышел вперёд в первом повороте.



В ответ Ферстаппен по радио назвал Хэмилтон «идиотом», сделав это без раздражения и с усмешкой.

В сезоне-2021 Формулы-1 Ферстаппен и Хэмилтон уже дважды сталкивались на трассе в ходе гонки — сначала Хэмилтон выбил Ферстаппена на Гран-при Великобритании, а затем пилоты столкнулись на Гран-при Италии. Первая авария закончилась сходом голландца и победой Льюиса, а вторая — обоюдным сходом.



В личном зачёте чемпионата мира пилотов разделяет всего шесть очков за шесть гонок до конца сезона.