Ферстаппен назвал Хэмилтона идиотом после борьбы на тренировке Гран-при США

Лидеры чемпионата Формулы-1, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен и гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сошлись в борьбе во время второй тренировки Гран-при США.
Британский пилот атаковал Ферстаппена на выходе из последнего поворота, проехал с ним бок о бок по стартовой прямой, практически не оставив места голландцу, а затем вышел вперёд в первом повороте.
В ответ Ферстаппен по радио назвал Хэмилтон «идиотом», сделав это без раздражения и с усмешкой.
В сезоне-2021 Формулы-1 Ферстаппен и Хэмилтон уже дважды сталкивались на трассе в ходе гонки — сначала Хэмилтон выбил Ферстаппена на Гран-при Великобритании, а затем пилоты столкнулись на Гран-при Италии. Первая авария закончилась сходом голландца и победой Льюиса, а вторая — обоюдным сходом.
В личном зачёте чемпионата мира пилотов разделяет всего шесть очков за шесть гонок до конца сезона.
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