Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен назвал Хэмилтона идиотом после борьбы на тренировке Гран-при США

Ферстаппен назвал Хэмилтона идиотом после борьбы на тренировке Гран-при США
Комментарии

Лидеры чемпионата Формулы-1, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен и гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сошлись в борьбе во время второй тренировки Гран-при США.

Британский пилот атаковал Ферстаппена на выходе из последнего поворота, проехал с ним бок о бок по стартовой прямой, практически не оставив места голландцу, а затем вышел вперёд в первом повороте.

В ответ Ферстаппен по радио назвал Хэмилтон «идиотом», сделав это без раздражения и с усмешкой.

В сезоне-2021 Формулы-1 Ферстаппен и Хэмилтон уже дважды сталкивались на трассе в ходе гонки — сначала Хэмилтон выбил Ферстаппена на Гран-при Великобритании, а затем пилоты столкнулись на Гран-при Италии. Первая авария закончилась сходом голландца и победой Льюиса, а вторая — обоюдным сходом.

В личном зачёте чемпионата мира пилотов разделяет всего шесть очков за шесть гонок до конца сезона.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021