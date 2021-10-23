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Серхио Перес — лучший во второй тренировке Гран-при США, Мазепин — последний

Серхио Перес — лучший во второй тренировке Гран-при США, Мазепин — последний
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В Остине завершилась вторая свободная практика Гран-при США. Лучший результат по итогам заезда показал пилот австрийской команды «Ред Булл» Серхио Перес, вторым стал гонщик «Макларена» Ландо Норрис. Третье время у Льюиса Хэмилтона, представляющего «Мерседес».

Лидер чемпионата Макс Ферстаппен по итогам тренировки показал восьмой результат.

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин показал 20-е время. Его партнёр по команде Мик Шумахер стал 17-м.

Гран-при США. Вторая тренировка

1. Серхио Перес («Ред Булл») — 1.34,946
2. Ландо Норрис («Макларен») +0,257
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,364
4. Валттери Боттас («Мерседес») +0,414
5. Даниэль Риккардо («Макларен») +0,511
6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0,615
7. Шарль Леклер («Феррари») +0,626
8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,878
9. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0,973
10. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,192
11. Эстебан Окон («Альпин») +1,212
12. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,296
13. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,430
14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,612
15. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,772
16. Юки Цунода («Альфа Таури») +2,037
17. Мик Шумахер («Хаас») +2,095
18. Николас Латифи («Уильямс») +2,308
19. Джордж Расселл («Уильямс») +2,544.
20. Никита Мазепин («Хаас») +3.080.

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