Мазепин пожаловался на трафик после пятничных тренировок Гран-при США

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин подвёл итоги пятничных свободных заездов Гран-при США Формулы-1. В обеих сессиях на счету россиянина последний результат. Во второй практике он уступил Мику Шумахеру одну секунду.



«Трасса была кочковатой, и на высоких скоростях это неидеально, но, определённо, придаёт трассе характера. У меня из-за трафика день не получился легчайшим. Трасса очень длинная, но по какой-то причине мне просто не удавалось всё свести воедино. Я видел, что множество машин жаловалось на трафик. К сожалению, на трассе, где деградация шин такая высокая, мы не смогли добиться того темпа на круге, который был необходим. В субботу всё должно быть хорошо», — приводит слова Мазепина пресс-служба американской команды.