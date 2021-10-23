Ферстаппен прокомментировал инцидент с Хэмилтоном, где он назвал Льюиса идиотом

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал инцидент с гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном во второй тренировке Гран-при США. Британский пилот атаковал Ферстаппена на выходе из последнего поворота, проехав с ним бок о бок по стартовой прямой и почти не оставив голландцу места, а затем вышел вперёд в первом повороте. В ответ Макс по радио назвал Льюиса «идиотом».
«Мы все выстраивались друг за другом, чтобы пройти быстрый круг, и я действительно не понимаю, что там произошло. Трасса довольно ухабистая, и найти баланс было нелегко. Тем не менее есть несколько положительных моментов, на которые стоит обратить внимание. Над ними мы и продолжим работать. То, что было на трассе, не что иное, как обычная неразбериха», — приводит слова Ферстаппена официальный сайт Формулы-1.
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