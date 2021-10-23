Вольф высказался о новинке «Мерседеса», обнаруженной СМИ

Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал обнаружение СМИ очередной новинки его команды, позволяющей уменьшать клиренс на прямых и увеличивать максимальную скорость. Вольф дал понять, что повышение скорости «Мерседеса» в последних Гран-при не стоит приписывать исключительно этой новинке.



«Мы абсолютно понимаем, что в этом спорте соперники всегда пытаются выяснить, не существует ли своего рода серебряной пули. Но мой опыт показывает, что подобного не бывает. Речь всегда идёт о маленьких прибавках, минимальных, которые всё время добавляются и таким образом позволяют стать быстрее. И мы стараемся лучше понять наш автомобиль и выиграть время на круге, не прислушиваясь слишком сильно к шуму вокруг», — приводит слова Вольфа Racingnews365.