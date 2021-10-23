Боттас намерен побороться за победу на Гран-при США, несмотря на штраф за замену мотора

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, получивший штраф в пять позиций на стартовой решётке Гран-при США, намерен бороться за подиум. Причиной наказания финна стало использование нового, уже шестого за нынешний сезон двигателя внутреннего сгорания.



«Нам предстоит проделать довольно много работы, в этом нет никаких сомнений. Сейчас главное для нас — найти наилучшие из всех имеющихся варианты. Из-за штрафа мне придётся обгонять другие машины, но я хочу подняться на подиум и буду бороться за победу. В общем, предстоит хорошенько потрудиться. Впрочем, как всегда», — приводит слова Боттаса Motorsport Week.



Для Валттери Боттаса этот штраф станет уже третьим за замену элементов силовой установки в нынешнем сезоне.