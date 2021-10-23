Хорнер отреагировал на инцидент, в котором Ферстаппен оскорбил Хэмилтона

Руководитель австрийской команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением об имевшем место во второй тренировке Гран-при США инциденте, участниками которого стали Макс Ферстаппен из его команды и гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Британец атаковал Ферстаппена на выходе из последнего поворота, проехав с ним бок о бок по стартовой прямой и почти не оставив голландцу места, а затем вышел вперёд в первом повороте. В ответ Макс по радио оскорбил Льюиса, назвав его идиотом.



«Я думаю, что здесь особо нечего обсуждать. Такое может случиться. Очевидно, что Макс обогнал Льюиса ранее на круге, а затем уже Льюис понял, что может обогнать Макса в конце этого круга. Потом началась какая-то неразбериха. Полагаю, Макс дал понять, что он был бы первым. А вообще я бы не придавал этому слишком большого значения», — приводит слова Хорнера Racingnews365.

Новость по теме Ферстаппен прокомментировал инцидент с Хэмилтоном, где он назвал Льюиса идиотом