Баньяя выиграл квалификацию Гран-при Эмилии-Романьи, Куартараро — 15-й, Росси — 23-й

Гонщик «Дукати» Франческо Баньяя одержал победу в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи. Второе место по итогам заезда занял ещё один гонщик «Дукати», Джек Миллер. Тройку сильнейших замкнул Лука Марини («Авинтия»).



Фабио Куартараро («Ямаха») стал 15-м. Семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси в воскресной гонке стартует с 23-й позиции.

MotoGP. Гран-при Эмилии-Романьи. Квалификация



1. Франческо Баньяя («Дукати») – 1.33,045

2. Джек Миллер («Дукати») +0,025

3. Лука Марини («Авинтия») +0,085

4. Пол Эспаргаро («Хонда») +0,268

5. Мигель Оливейра («КТМ») +0,394

6. Франко Морбиделли («Ямаха») +0,481

7. Марк Маркес («Хонда») +0,805

8. Икер Лекуона («КТМ») +0,848

9. Данило Петруччи («КТМ») +1,095

10. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +1,642.