Баньяя выиграл квалификацию Гран-при Эмилии-Романьи, Куартараро — 15-й, Росси — 23-й
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Гонщик «Дукати» Франческо Баньяя одержал победу в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи. Второе место по итогам заезда занял ещё один гонщик «Дукати», Джек Миллер. Тройку сильнейших замкнул Лука Марини («Авинтия»).
Фабио Куартараро («Ямаха») стал 15-м. Семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси в воскресной гонке стартует с 23-й позиции.
MotoGP. Гран-при Эмилии-Романьи. Квалификация
1. Франческо Баньяя («Дукати») – 1.33,045
2. Джек Миллер («Дукати») +0,025
3. Лука Марини («Авинтия») +0,085
4. Пол Эспаргаро («Хонда») +0,268
5. Мигель Оливейра («КТМ») +0,394
6. Франко Морбиделли («Ямаха») +0,481
7. Марк Маркес («Хонда») +0,805
8. Икер Лекуона («КТМ») +0,848
9. Данило Петруччи («КТМ») +1,095
10. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +1,642.
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