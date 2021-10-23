Мик Шумахер надеется на попадание во второй сегмент квалификации Гран-при США

Пилот «Хааса» Мик Шумахер поделился мнением о пятничных тренировках Гран-при США и рассказал об ожиданиях от квалификации.
«Было бы здорово, если бы мы снова вышли во второй сегмент квалификации, чтобы подтвердить то, что мы сделали в Турции. С одной стороны — машины с моторами «Мерседес» здесь очень быстры, мы ждём высокой скорости от «Уильямса», так что нам нужно просто посидеть и подождать, что получится.
В целом мне понравилась трасса. Здесь интересно пилотировать, приятно видеть фанатов на трибунах. Мы достойно начали наш первый уик-энд в Остине, но нам многое предстоит сделать. Думаю, некоторые круги были отличными, а некоторые — нет. Нужно найти верные траектории и правильные настройки. Думаю, эти обстоятельства останутся здесь на протяжении всего уик-энда», — приводит слова Мика Шумахера GPFans.
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