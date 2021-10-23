Серхио Перес — лучший в третьей тренировке Гран-при США, Мазепин — последний

В Остине завершилась третья свободная практика Гран-при США. Лучший результат по итогам заезда показал пилот австрийской команды «Ред Булл» Серхио Перес, вторым стал гонщик «Феррари» Карлос Сайнс. Третье время у напарника Переса, лидера чемпионата Макса Ферстаппена.
Льюис Хэмилтон по итогам тренировки показал восьмой результат.
Лучшие результаты Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена были удалены из-за нарушения границ трассы, в противном случае они засняли бы первые две строчки, а Ферстаппен был бы на одну десятую секунды быстрее своего основного соперника.
Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин показал 20-е время, его лучший круг также был удалён из протокола. Его партнёр по команде Мик Шумахер стал 19-м.
Гран-при США. Третья тренировка
1. Серхио Перес («Ред Булл») — 1.34,701
2. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0,104
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,211
4. Ландо Норрис («Макларен») +0,244
5. Валттери Боттас («Мерседес») +0,287
6. Даниэль Риккардо («Макларен») +0,644
7. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,697
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,870
9. Шарль Леклер («Феррари») +0,987
10. Эстебан Окон («Альпин») +1,010
11. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,150
12. Джордж Расселл («Уильямс») +1,322
13. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,361
14. Николас Латифи («Уильямс») +1,417
15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,551
16. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,691
17. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,789
18. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,871
19. Мик Шумахер («Хаас») +1,970
20. Никита Мазепин («Хаас») +28,755.
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