Серхио Перес — лучший в третьей тренировке Гран-при США, Мазепин — последний

В Остине завершилась третья свободная практика Гран-при США. Лучший результат по итогам заезда показал пилот австрийской команды «Ред Булл» Серхио Перес, вторым стал гонщик «Феррари» Карлос Сайнс. Третье время у напарника Переса, лидера чемпионата Макса Ферстаппена.



Льюис Хэмилтон по итогам тренировки показал восьмой результат.



Лучшие результаты Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена были удалены из-за нарушения границ трассы, в противном случае они засняли бы первые две строчки, а Ферстаппен был бы на одну десятую секунды быстрее своего основного соперника.



Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин показал 20-е время, его лучший круг также был удалён из протокола. Его партнёр по команде Мик Шумахер стал 19-м.



Гран-при США. Третья тренировка



1. Серхио Перес («Ред Булл») — 1.34,701

2. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0,104

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,211

4. Ландо Норрис («Макларен») +0,244

5. Валттери Боттас («Мерседес») +0,287

6. Даниэль Риккардо («Макларен») +0,644

7. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,697

8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,870

9. Шарль Леклер («Феррари») +0,987

10. Эстебан Окон («Альпин») +1,010

11. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,150

12. Джордж Расселл («Уильямс») +1,322

13. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,361

14. Николас Латифи («Уильямс») +1,417

15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,551

16. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,691

17. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,789

18. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,871

19. Мик Шумахер («Хаас») +1,970

20. Никита Мазепин («Хаас») +28,755.