«Хаас» не получит новую версию двигателя «Феррари» в 2021 году

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер сообщил, что американская команда не получит новую версию силовой установки «Феррари» в 2021 году.
«Мы решили не использовать новую силовую установку „Феррари“, потому что это не помогло бы нам в этом году, никак не сыграло бы в нашу пользу. Но есть положительный момент, потому что это будет система, адаптированная под машины 2022 года, корторую мы с нетерпением ждём. Они проделали большую работу над двигателем внутреннего сгорания.
Я был с Джином Хаасом в Маранелло перед гонкой в Монце, они показали нам, что сделали. Пока сложно сказать, насколько хороши эти обновления. То же самое и с машиной. Даже если их двигатель очень хорош, а другие будут очень хороши, пока они отстают, и, надеюсь, что колоссальная работа окупится и в следующем сезоне они должны быть наравне с другими производителями, или, надеюсь, даже лучше, чем они», — приводит слова Гюнтера Штайнера PlanetF1.
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