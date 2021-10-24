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«У меня были красные глаза». Мазепин рассказал о проблемах со шлемом

«У меня были красные глаза». Мазепин рассказал о проблемах со шлемом
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Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин рассказал о проблемах, которые возникли у него со шлемом на пятничных тренировках Гран-при США Формулы-1 на автодроме «Трасса Америк» в Остине. В обеих сессиях на счету Мазепина оказался последний результат.

«Когда я использую новый визор или шлем от Bell, то с правой стороны они пропускают воздух. На скорости 300 км/ч поступает очень много воздуха, который направляется в глаза. К сожалению, из-за этого у меня были очень красные глаза, что не слишком приятно. Было такое ощущение, словно едешь на мотоцикле без защитных очков», — приводит слова Никиты Мазепина Motorsport-Total.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию квалификации Гран-при США Формулы-1.

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