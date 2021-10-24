Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при США, Хэмилтон — второй, Мазепин — последний

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу в квалификации Гран-при США. Второе место по итогам заезда занял пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, третьим стал напарник Ферстаппена Серхио Перес.



Российский гонщик Никита Мазепин по итогам квалификации стал 20-м, уступив секунду своему напарнику Мику Шумахеру, показавшему 19-й результат.



Формула-1. Гран-при США. Квалификация



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.32,765

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,209

3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,224

4. Валттери Боттас («Мерседес») +1,565

5. Шарль Леклер («Феррари») +0,696

6. Карлос Сайнс («Феррари») +0,882

7. Даниэль Риккардо («Макларен») +0,898

8. Ландо Норрис («Макларен») +0,977

9. Пьер Гасли («Альфа Таури»)+1,208

10. Юки Цунода («Альфа Таури»)— +2,008.



Не прошли в третий сегмент:



11. Эстебан Окон («Альпин») — 1.35,377

12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1.35,500

13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.35,794

14. Фернандо Алонсо («Альпин») — 1.44,549

15. Джордж Расселл («Уильямс») — без времени.



Не прошли во второй сегмент:



16. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.35,983

17. Николас Латифи («Уильямс») — 1.35,995

18. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.36,311

19. Мик Шумахер («Хаас») — 1.36,499

20. Никита Мазепин («Хаас») — 1.36,796.