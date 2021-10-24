Ферстаппен прокомментировал завоевание поул-позишен на Гран-при США
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Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал завоевание поул-позишен в квалификации Гран-при США Формулы-1. Благодаря улучшению в конце сессии Ферстаппен опередил британского пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, с которым теперь разделит первую линию стартовой решётки.
«В конце моего круга начал накрапывать дождь, и я не был уверен, что справлюсь, но здорово заработать поул-позишен. Первая и третья позиции — это очень сильное выступление для нашей команды.
Старт с первой линии с Льюисом? Полагаю, это то, что нравится людям. Мы просто надеемся хорошо стартовать, а затем работать вместе как команда, чтобы добиться максимально возможного результата», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.
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