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Перес объяснил, почему не смог остаться в борьбе за поул-позишен на Гран-при США

Перес объяснил, почему не смог остаться в борьбе за поул-позишен на Гран-при США
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Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал третий результат в квалификации Гран-при США. Перес лидировал после первой попытки в третьем сегменте, но затем его обошли Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон.

«Мы были очень близки на том круге. Думаю, мы как команда проделали отличную работу.

К сожалению, мой финальный круг был не так хорош на своём протяжении. Я был хорош на первом секторе, но не сумел продолжить в том же духе. Думаю, мне слишком сильно помешал дождь на финальном секторе. Были капли дождя, я слегка потерял сцепление в двух поворотах и мог видеть, как отстаю от графика.

Завтра будет очень длинная гонка, и поэтому квалификация не имеет особого значения. Будет сильная деградация шин, но я с нетерпением жду гонки», — приводит слова Переса BBC.

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