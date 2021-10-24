Штайнер порадовался «солидному кругу» Мазепина в квалификации Гран-при США

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал 19-й и 20-й результаты Мика Шумахера и Никиты Мазепина в квалификации Гран-при США.



«Парни сегодня выложились по максимуму, как и всегда. Никита проехал на первом комплекте шин больше кругов. Затем он выдал солидный круг, когда надел второй комплект шин — было хорошо видеть это.



Мику не повезло, он не сумел проехать быстрее на второй попытке, но так иногда бывает. Как я уже прежде говорил, мы просто рады быть здесь на виду у болельщиков и теперь ждём воскресной гонки.



Мы окажемся несколько выше на стартовой решётке благодаря штрафам других машин, но знаем, что оставить их позади будет трудно. Каждый выложится по максимуму, наш подход неизменен. Посмотрим, что случится», — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».