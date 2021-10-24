Тото Вольф отреагировал на снижение популярности «Мерседеса» среди болельщиков

Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф поделился мыслями по поводу крупнейшего опроса болельщиков в истории Формулы-1, согласно которому самой популярной командой оказался «Макларен», получивший 29,5% голосов. «Феррари», которая долгие годы была лидером подобных опросов, набрала 17,9% голосов и опустилась на третье место, уступив также «Ред Буллу» (19,8%). «Мерседес» занял четвёртую строчку (11,9%).

«Конечно, хочется всегда быть командой номер один. Но, думаю, это нормальное развитие событий, которое можно было ожидать. Нам очень повезло выиграть семь чемпионатов подряд. Это выдающееся достижение. Совершенно логично, что многие больше поддерживают команды, у которых были не самые лёгкие времена, в некотором роде андердогов.



Что касается «Макларена», то команда проделала отличную работу. Риккардо давно любят, и Норрис также проделывает хорошую работу. Они заслуживают такой результат», — приводит слова Вольфа Racingnews365.