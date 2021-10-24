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Источник: Андретти и владельцы «Заубера» не сошлись в цене на команду

Источник: Андретти и владельцы «Заубера» не сошлись в цене на команду
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Потенциальные новые владельцы команды Формулы-1 «Заубер» («Альфа Ромео») в лице Майкла Андретти и его партнёров не могут договориться о финансовых условиях сделки с нынешними владельцами гоночного коллектива, утверждает целый ряд источников.

По данным издания Blick, нынешние владельцы просят за команду € 350 млн, а также требуют продемонстрировать банковские гарантии на ещё € 250 млн, которые инвесторы вложили бы в команду в ближайшие пять лет.

Схожая информация и у корреспондента Auto Motor und Sport Михаэля Шмидта.

«Хотя в паддоке ещё есть люди, убеждённые, что сделка улажена, похоже, что план провалился навсегда. По нашей информации, инвесторы бегут от суммы, которую хотела бы получить семья Раузинг за команду», — написал Шмидт.

По слухам, представители Андретти хотели бы заплатить меньше, аргументируя, что сам приход в Формулу-1 столь известной в гонках семьи повысил бы ценность команды. Однако в «Заубере» считают, что у них самих сильный бренд, чтобы идти на скидку.

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