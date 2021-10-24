Сайнс рассказал, почему единственным из лидеров будет стартовать на «софте» в гонке ГП США

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал выступление в квалификации Гран-при США, а также объяснил, почему в воскресной гонке будет стартовать на шинах «софт».

«Мы решили выехать на «софте», так как полагали, что состояние трассы будет улучшаться, а во второй попытке я смогу прибавить на шинах «медиум». Однако во второй попытке прибавить я всё-таки не смог, так как изменилось направление ветра. Мой лучший круг остался на мягких шинах, так что придётся стартовать на них», — приводит слова Сайнса пресс-служба Формулы-1.

Напомним, в квалификации Гран-при США Сайнс показал шестой результат, однако в гонке из-за штрафа финского пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса отыграет одну позицию на старте.