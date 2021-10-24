Леклер — о квалификации Гран-при США: ожидали, что «Макларен» будет сильнее на этой трассе

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал своё выступление в квалификации Гран-при США, где он показал пятый результат.



«Я очень доволен. В какой-то степени результат стал сюрпризом, потому что мы ожидали, что «Макларен» окажется сильнее на этой трассе, но вышло, что это не так». Нам нужно провести хорошую гонку, но то, что мы в квалификации сумели обойти обоих пилотов «Макларена», стало для нас неожиданностью», — приводит слова Леклера RaceFans.



Напарник Леклера, испанец Карлос Сайнс, в квалификаци был шестым. Даниэль Риккардо и Ландо Норрис, представляющие «Макларен», показали седьмое и восьмое время соответственно.

Начало гонки Гран-при США запланировано на 22:00 по московскому времени. Заезд пройдёт на стационарном автодроме «Трасса Америк» в Остине.