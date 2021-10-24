Маркес выиграл гонку Гран-при Эмилии-Романьи MotoGP, Эспаргаро – 2-й, Росси — 10-й

Испанский гонщик Марк Маркес («Хонда») стал победителем гонки Гран-при Эмилии-Романьи MotoGP. Второе место по итогам заезда занял ещё один гонщик «Хонды» Пол Эспаргаро, третьим стал итальянец Энеа Бастьянини («Дукати»).

Фабио Куартараро («Ямаха») стал четвёртым. Знаменитый мотогонщик, семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси занял 10-е место.

С поул-позиции гонки Гран-при Эмилии-Романьи стартовал главный конкурент Куартараро за победу в чемпионате, Франческо Баньяя («Дукати»), однако допустил падение, выключившись из борьбы.

MotoGP. Гран-при Эмилии-Романьи. Гонка



1. Марк Маркес («Хонда») – 27 кругов

2. Пол Эспаргаро («Хонда») +4,859

3. Энеа Бастианини («Авинтия») +12,013

4. Фабио Куартараро («Ямаха») +12,775

5. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +16,458

6. Алекс Ринс («Сузуки») +17,669

7. Алеш Эспаргаро («Априлия») +18,468

8. Маверик Виньялес («Априлия») +18,607

9. Лука Марини («Авинтия») +25,417

10. Валентино Росси («Ямаха ») +27,735