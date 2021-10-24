Фабио Куартараро стал чемпионом MotoGP

22-летний гонщик «Ямахи» Фабио Куартараро стал новым чемпионом MotoGP. Это произошло сегодня, 24 октября, после гонки Гран-при Эмилии-Романьи. Куартараро в этом заезде показал четвёртый результат. Отметим, что впервые чемпионом MotoGP стал французский мотогонщик.

Победителем гонки Гран-при Эмилии-Романьи MotoGP стал испанский мотогонщик «Хонды» Марк Маркес. Второе место досталось Полу Эспаргаро (также «Хонда»), тройку лучших замкнул итальянец Энеа Бастьянини («Дукати»). Прославленный мотогонщик, семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси занял 10-е место.

Напомним, с поул-позиции гонки Гран-при Эмилии-Романьи стартовал главный конкурент Куартараро за победу в чемпионате, Франческо Баньяя («Дукати»), однако допустил падение, выключившись из борьбы.

Топ-5 общего зачёта

1. Фабио Куартараро — 267

2. Франческо Баньяя — 202

3. Жоан Мир — 175

4. Жоанн Зарко — 152

5. Джек Миллер — 149