Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Фабио Куартараро стал чемпионом MotoGP

Фабио Куартараро стал чемпионом MotoGP
Комментарии

22-летний гонщик «Ямахи» Фабио Куартараро стал новым чемпионом MotoGP. Это произошло сегодня, 24 октября, после гонки Гран-при Эмилии-Романьи. Куартараро в этом заезде показал четвёртый результат. Отметим, что впервые чемпионом MotoGP стал французский мотогонщик.

Победителем гонки Гран-при Эмилии-Романьи MotoGP стал испанский мотогонщик «Хонды» Марк Маркес. Второе место досталось Полу Эспаргаро (также «Хонда»), тройку лучших замкнул итальянец Энеа Бастьянини («Дукати»). Прославленный мотогонщик, семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси занял 10-е место.

Напомним, с поул-позиции гонки Гран-при Эмилии-Романьи стартовал главный конкурент Куартараро за победу в чемпионате, Франческо Баньяя («Дукати»), однако допустил падение, выключившись из борьбы.

Топ-5 общего зачёта

1. Фабио Куартараро — 267
2. Франческо Баньяя — 202
3. Жоан Мир — 175
4. Жоанн Зарко — 152
5. Джек Миллер — 149

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021