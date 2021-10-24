Браун оценил шансы Хюлькенберга стать пилотом «Макларена» в IndyCar

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун рассказал о шансах немецкого гонщика Нико Хюлькенберга стать пилотом его команды в IndyCar.
«Нико поучаствует в тестах в понедельник, и я очень рад этому. Думаю, ему понравится. В следующем году мы точно не станем использовать третью машину на постоянной основе. Это мы сделаем несколько позже. Главное, что Нико хочет посмотреть, что же такое IndyCar, а мы хотим увидеть, как Нико со всем справится. Но его кандидатура в первых рядах нашего списка», — приводит слова Брауна Motorsport.
Не так давно Хюлькенберг подтвердил, что не вернётся в «Королевские гонки» в сезоне-2022. 34-летний немецкий пилот рассказал, что у него есть предложения из других гоночных серий и он пока не спешит принимать окончательное решение.
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