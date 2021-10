Бедрин досрочно выиграл зачёт новичков в немецкой Формуле-4, несмотря на проблемный этап

Главным фаворитом сезона немецкой Формулы-4 в Хоккенхайм приехал Оливер Бирман, который недавно обеспечил себе титул в итальянской Ф-4. За победу на протяжении всей первой гонки сражались два фаворита в борьбе за титул: Бирман и прессинговавший его буквально в каждом повороте Тим Трамнитц. Решающим моментом стал последний круг, когда Трамнитц в 12-м повороте попытался протиснуться на внутреннюю траекторию, но Бирман жёстко заблокировал соперника и между лидерами произошёл контакт: автомобиль Трамнитца подлетел на полметра в воздух и лишь чудом вернулся на трассу без повреждений — но уже позади Бирмана и финишировавшего вторым Виктора Бернье. Однако затем Бирман был оштрафован за этот инцидент и опустился в классификации на шестое место.



Победа досталась Виктору Бернье, Тим Трамнитц в итоге стал вторым, но отыграл несколько очков у Бирмана, в то время как сам Оливер оказался на шестой позиции. Тройку призёров замкнул Владислав Ломко, а Никита Бедрин после незапланированного пит-стопа прорвался на седьмую позицию.



Во второй гонке уверенную победу одержал Трамнитц. Бирману пришлось отбиваться от атак Бернье и Данна, но лидер чемпионата в итоге удержался вторым, хотя и потерял ещё семь очков в борьбе за титул. Владислав Ломко закончил гонку на шестой позиции, Никита Бедрин сошёл с дистанции после контакта на старте.



В заключительном заезде уик-энда в напряжённой борьбе за победу Люк Браунинг на 0,8 секунды опередил Джошуа Дюфека, однако главным героем всё же стал Оливер Бирман: лидер чемпионата прорвался с седьмого места на третье и восстановил часть потерянного преимущества — Трамнитц финишировал пятым и потерял пять очков.



Перед заключительным этапом ADAC Формулы-4, который пройдёт на «Нюрбургринге» 5-7 ноября, Бирман опережает Трамнитца в общем зачёте на 23 очка. Шансы на чемпионство сохраняет и Люк Браунинг, но он проигрывает 67 очков, а потому должен выиграть все три заезда и надеяться на проблемы других соискателей титула. Владислав Ломко, который в последней гонке уик-энда занял седьмое место, в чемпионате идёт пятым, а Никита Бедрин откатился на шестую строчку — после старта с пит-лейна в финальном заезде он финишировал 11-м. Тем не менее в зачёте новичков Бедрин уже на 90 баллов опережает Михаэля Заутера, а потому недосягаем для соперников в заключительный уик-энд.



Общий зачёт ADAC Формулы-4 после пяти этапов:

1. Оливер Бирман (Van Amersfoort Racing) — 256 очков

2. Тим Трамнитц (US Racing) — 233

3. Люк Браунинг (US Racing) — 189

4. Виктор Бернье (R-ace GP) — 139

5. Владислав Ломко (US Racing) — 115

6. Никита Бедрин (Van Amersfoort Racing) — 108.

