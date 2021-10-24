Бедрин досрочно выиграл зачёт новичков в немецкой Формуле-4, несмотря на проблемный этап

Главным фаворитом сезона немецкой Формулы-4 в Хоккенхайм приехал Оливер Бирман, который недавно обеспечил себе титул в итальянской Ф-4. За победу на протяжении всей первой гонки сражались два фаворита в борьбе за титул: Бирман и прессинговавший его буквально в каждом повороте Тим Трамнитц. Решающим моментом стал последний круг, когда Трамнитц в 12-м повороте попытался протиснуться на внутреннюю траекторию, но Бирман жёстко заблокировал соперника и между лидерами произошёл контакт: автомобиль Трамнитца подлетел на полметра в воздух и лишь чудом вернулся на трассу без повреждений — но уже позади Бирмана и финишировавшего вторым Виктора Бернье. Однако затем Бирман был оштрафован за этот инцидент и опустился в классификации на шестое место.
Победа досталась Виктору Бернье, Тим Трамнитц в итоге стал вторым, но отыграл несколько очков у Бирмана, в то время как сам Оливер оказался на шестой позиции. Тройку призёров замкнул Владислав Ломко, а Никита Бедрин после незапланированного пит-стопа прорвался на седьмую позицию.
Во второй гонке уверенную победу одержал Трамнитц. Бирману пришлось отбиваться от атак Бернье и Данна, но лидер чемпионата в итоге удержался вторым, хотя и потерял ещё семь очков в борьбе за титул. Владислав Ломко закончил гонку на шестой позиции, Никита Бедрин сошёл с дистанции после контакта на старте.
В заключительном заезде уик-энда в напряжённой борьбе за победу Люк Браунинг на 0,8 секунды опередил Джошуа Дюфека, однако главным героем всё же стал Оливер Бирман: лидер чемпионата прорвался с седьмого места на третье и восстановил часть потерянного преимущества — Трамнитц финишировал пятым и потерял пять очков.
Перед заключительным этапом ADAC Формулы-4, который пройдёт на «Нюрбургринге» 5-7 ноября, Бирман опережает Трамнитца в общем зачёте на 23 очка. Шансы на чемпионство сохраняет и Люк Браунинг, но он проигрывает 67 очков, а потому должен выиграть все три заезда и надеяться на проблемы других соискателей титула. Владислав Ломко, который в последней гонке уик-энда занял седьмое место, в чемпионате идёт пятым, а Никита Бедрин откатился на шестую строчку — после старта с пит-лейна в финальном заезде он финишировал 11-м. Тем не менее в зачёте новичков Бедрин уже на 90 баллов опережает Михаэля Заутера, а потому недосягаем для соперников в заключительный уик-энд.
Общий зачёт ADAC Формулы-4 после пяти этапов:
1. Оливер Бирман (Van Amersfoort Racing) — 256 очков
2. Тим Трамнитц (US Racing) — 233
3. Люк Браунинг (US Racing) — 189
4. Виктор Бернье (R-ace GP) — 139
5. Владислав Ломко (US Racing) — 115
6. Никита Бедрин (Van Amersfoort Racing) — 108.
Никита Бедрин
- 24 октября 2021
-
20:08
-
19:39
-
18:44
-
17:31
-
17:00
-
16:51
-
16:08
-
15:58
-
15:05
-
13:29
-
12:38
-
11:28
-
11:21
-
11:20
-
11:14
-
10:51
-
10:13
-
02:06
-
02:00
-
01:56
-
01:50
-
01:45
-
01:39
-
01:05
-
00:28
- 23 октября 2021
-
23:38
-
22:15
-
22:04
-
21:38
-
21:01
-
19:45
-
18:34
-
17:22
-
17:00
-
16:47