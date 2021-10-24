Два ребёнка погибли во время аварии на дрэг-рейсинге в Техасе

На дрэг-рейсинге в Техасе пилот потерял управление над машиной и врезался в толпу зрителей. Как сообщает USA Today, в результате трагедии погибли два ребёнка — шести и восьми лет.



Ещё несколько человек получили травмы, они отправлены в больницу на машинах скорой помощи. По имеющейся информации, 46-летняя зрительница находится в крайне тяжёлом состоянии. Состояние ещё нескольких пострадавших, включая четырёхлетнего мальчика и трёхмесячную девочку, не внушает врачам опасений.



По информации сразу нескольких журналистов, около группы зрителей по неизвестной причине не было барьеров безопасности. Полиция уже изучает произошедшее, сообщается, что организаторы гонок будут допрошены в ближайшее время.