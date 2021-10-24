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Феттель во время парада пилотов перед гонкой призвал болельщиков убрать за собой мусор

Феттель во время парада пилотов перед гонкой призвал болельщиков убрать за собой мусор
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Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель во время парада пилотов перед гонкой Гран-при США призвал болельщиков убрать за собой мусор. Ветерана попросили сказать несколько приветственных слов по-немецки, но он предпочёл поговорить на английском на тему мусора.

«Хочу сказать одну вещь: вам всем очень весело, но, пожалуйста, не мусорите. Я заметил, что на трассе валяется много всякой ерунды. Я понимаю, что гонка — это большое событие, вам всем хочется провести время как можно более весело. Но прошу вас, выбрасывайте свой мусор в урны. Это делает жизнь куда приятнее. И упрощает работу тем, кто должен здесь убираться», — приводит слова Феттеля RaceFans.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой:

Формула-1. Гран-при США — 2021. Онлайн-трансляция гонки

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