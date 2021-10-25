«Я не был уверен, что наша тактика сработает». Ферстаппен — о победе на Гран-при США

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от Гран-при США, где он одержал победу. Ферстаппен неудачно начал гонку, но потом вернул себе лидерство и больше не терял его до конца гонки.
«Конечно, мы неудачно сработали на старте, поэтому нам пришлось пробовать что-то ещё. На этой трассе шины изнашиваются довольно быстро, мы выбрали агрессивную тактику. Я был не уверен, что это сработает, но последние несколько кругов получились очень интересным. В скоростных поворотах порой машину слегка водило, но я очень рад тому, что удержался», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.
Гран-при США. Итоговая классификация
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 56 кругов
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») + 1,333
3. Серхио Перес («Ред Булл») + 42,233
4. Шарль Леклер («Феррари») + 52,246
5. Даниэль Риккардо («Макларен») + 1.16,854
6. Валттери Боттас («Мерседес») + 1.20,128
7. Карлос Сайнс («Феррари») +1.23,545
8. Ландо Норрис («Макларен») +1.24, 395
9. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг
10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг
11. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг
12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг
13. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг
14. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг
15. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг
16. Мик Шумахер («Хаас») +2 круга
17. Никита Мазепин («Хаас») +2 круга
18. Фернандо Алонсо («Альпин») — сход
19. Эстебан Окон («Альпин») — сход
20. Пьер Гасли («Альфа Таури») — сход.
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